Migranti: non si fermano gli arrivi in Italia, boom del +1.000 per cento dalla Tunisia (4)

- I numeri del ministero dell’Interno italiano visionati da “Agenzia Nova” evidenziano poi un calo della rotta turca della tragedia di Cutro, con 987 arrivi al 2 maggio rispetto ai 1.939 dello stesso periodo del 2022, un dato ancora in linea con i 16.115 sbarchi complessivi dei migranti partiti dalla Turchia lo scorso anno. Resta marginale, infine, la rotta che dall’Algeria ha portato in Italia almeno 199 migranti irregolari, in aumento rispetto alle 81 persone arrivate in Sardegna nello stesso periodo del 2022, a fronte di 1.389 arrivi del 2022. (segue) (Res)