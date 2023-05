Imprese: Intesa Sanpaolo, competenze e occupazione Italia nel digitale sotto media europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l’European Innovation Scoreboard 20221, l’Italia si posiziona tra i paesi che sono considerati solo “moderatamente innovatori”, subito dopo Estonia, Slovenia e Repubblica Ceca. Ai primi posti tra i paesi leader nei processi di innovazione, si trovano le nazioni del Nord Europa, seguite, dai paesi “innovatori intensi”, dove si collocano Irlanda, Austria, Germania, Francia, Cipro e Lussemburgo. Anche analizzando l’indice DESI (Digital Economy and society Index) della Commissione Europea, che si focalizza sul processo di digitalizzazione di un sistema economico, l’Italia si posiziona al 18° posto, sotto la media europea. Il nostro Paese sconta in particolare un ritardo in termini di competenze: la quota di persone con un’educazione terziaria sul totale della forza lavoro è pari al 12,4 per cento (media 2017-2021), circa 6 punti percentuali in meno rispetto a quanto osservato nell’Unione Europea. Anche il dato sulle persone occupate in ambito scientifico-tecnologico conferma il ritardo italiano, con una quota del 18,4 per cento sul totale della forza lavoro, a fronte di una percentuale europea pari a circa il 23 per cento. L’Italia mostra un gap anche in termini di investimenti in Ricerca e Sviluppo rispetto ai principali competitor europei. Nel periodo 2017-2021 la percentuale di spese in R&S su PIL in Italia si è collocata su valori dell’1,4 per cento, contro una media europea del 2,2 per cento e del 3,1 per cento della Germania. Il ritardo italiano è soprattutto legato a una minor intensità di investimenti del settore privato con una percentuale dello 0,9 per cento contro l’1,5 per cento dell’Unione Europea. Questi sono alcuni dei dati rilevati dalla Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo e di Trends and Technologies di Intesa Sanpaolo Innovation Center. Iniziative come Up2Stars, che Intesa Sanpaolo ha organizzato nel corso del 2022, sono volte a favorire questo percorso di crescita, sostenendo gli attori più innovativi nei settori ad elevato potenziale di sviluppo contribuendo così a promuovere un vivace ecosistema dell’innovazione anche nel nostro Paese. (segue) (Com)