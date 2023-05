Imprese: Intesa Sanpaolo, competenze e occupazione Italia nel digitale sotto media europea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi anni si è però assistito nel nostro Paese ad un’accelerazione degli investimenti digitali e in nuove tecnologie (hardware ICT, software, R&S), volti a supportare il processo di rinnovamento del sistema produttivo, a promuovere la digitalizzazione dell’intero sistema economico e sociale e infine a introdurre nuovi modelli di business. L’evoluzione degli investimenti digitali è stata più intensa di quella che si è osservata per gli investimenti totali: nel 2022 gli asset digitali si sono posizionati su livelli del 35 per cento superiori a quelli del 2012, meglio di quanto osservato a livello complessivo. Se nel periodo 2002-2012 la quota di investimenti digitali rappresentava il 15 per cento del totale degli investimenti, nel decennio successivo ha raggiunto il 21 per cento, confermando la crescente rilevanza di questi asset come leva strategica di sviluppo. La vitalità emersa nell’analizzare i dati sugli investimenti digitali si ritrova anche nel mondo delle start-up innovative, nuove imprese, dall’elevato contenuto tecnologico e con forti potenzialità di crescita. Secondo i dati del Registro della Camera di Commercio, che raccoglie le informazioni sulle start-up innovative a partire dal 2012, a fine 2022 sono oltre 17 mila le start-up e Pmi innovative iscritte a questo registro, evidenziando un’accelerazione di nuovi soggetti soprattutto negli ultimi anni. Si tratta di imprese specializzate prevalentemente nei settori dei servizi IT e software, attive su un’elevata molteplicità di ambiti, che spaziano dal mondo della salute a quello di industria e agricoltura 4.0, dal settore culturale-turistico al mondo della formazione e del gaming, dal fintech ai servizi professionali in ambito legale, contabile e/o assicurativo. Si tratta di imprese di piccole-piccolissime dimensioni, che occorre supportare per far crescere e far entrare nella fase di scale-up. Gli investimenti Venture Capital in startup e Pmi innovative sono cresciuti da 1,1 miliardi di euro nel 2021 a 1,94 miliardi di euro nel 2022, anno record per il comparto. Nello specifico, gli investimenti Corporate Venture Capital, in crescita negli ultimi anni, si dimostrano essere un importante valore aggiunto. Circa un terzo delle startup e Pmi innovative sono partecipate da Corporate Venture Capital: 5.300 imprese (il 31,2 per cento delle 17mila imprese innovative) che generano 4,3 miliardi di euro di ricavi. Startup e Pmi innovative partecipate da CVC crescono più delle imprese innovative totali, sia in numero (+12,4 per cento vs +6,4 per cento) sia in fatturato (+23 per cento vs +4,8 per cento). Anche il supporto degli acceleratori e incubatori è in crescita: a fine 2022 si contano infatti 237 incubatori e acceleratori in Italia, rispetto ai 212 del 2020. (Com)