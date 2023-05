Roma: Barbato (Fd'I), Gualtieri riscriva delibera su nuova fascia verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delibera sulla nuova Ztl fascia verde a Roma "va riscritta radicalmente posticipando i termini, eliminando i divieti per i veicoli a doppia alimentazione a Gpl o metano, e riducendo il perimetro". Lo afferma in una nota la consigliera capitolina di Fratelli d'Italia, Francesca Barbato. "Il provvedimento anti-smog della Giunta Gualtieri, che prevede l’uscita delle auto più inquinanti da un perimetro grande più o meno come il Raccordo anulare, sta creando non pochi pensieri ai cittadini romani - spiega -. Per questo riteniamo che la delibera vada riscritta radicalmente posticipando i termini, eliminando i divieti per i veicoli a doppia alimentazione a Gpl o metano e riducendo il perimetro della Ztl. La misura, che rivoluzionerebbe la mobilità cittadina, penalizza eccessivamente chi non può permettersi un mezzo di ultima generazione e le pressioni che la nostra opposizione sta portando avanti su questo tema - aggiunge - mi auguro servano a far ragionare la maggioranza che sostiene il sindaco Gualtieri. La delibera vacambiata". (Com)