Lombardia: da Regione 12 milioni per acquistare mezzi a basso impatto ambientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dodici milioni di euro per acquistare mezzi a basso impatto ambientale. Regione Lombardia torna a proporre gli incentivi dedicati all'acquisto di veicoli più ecologici. La Giunta regionale, infatti, su proposta dell'assessore all'Ambiente e Clima, Giorgio Maione, ha approvato oggi la delibera che determina i contributi per rinnovare il parco veicolare. Un sostegno economico, per chi sostituisce il proprio veicolo o acquista un'auto a zero emissioni (elettrici puri o a idrogeno) compreso tra mille e quattromila euro. Per il 2023 la misura, destinata alle persone fisiche residenti in Lombardia, avrà una dotazione di 11.848.000 euro. "L'azione di Regione Lombardia, mirata a coniugare sostenibilità ambientale a incentivi economici che permettano ai cittadini di poter accedere all'acquisto di mezzi moderni e tecnologicamente avanzati, resta al centro della nostra azione di governo" spiega il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana. "Sono dell'idea - prosegue - che questo provvedimento debba continuare a essere ripresentato per eliminare le auto inquinanti che circolano in Lombardia". (segue) (Com)