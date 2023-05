Lombardia: da Regione 12 milioni per acquistare mezzi a basso impatto ambientale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli incentivi per l'acquisto di veicoli ecologici sono uno degli interventi che stiamo portando avanti per migliorare la qualità dell'aria della nostra regione. In questo modo, andiamo incontro alle esigenze di tanti cittadini consentendo loro di poter sostituire automobili di vecchia e vecchissima generazione". "La misura si inserisce nelle azioni regionali - ha dichiarato l'assessore Maione - promosse nell'ottica della riduzione di inquinanti in atmosfera. Un contributo atteso da tante famiglie e che le sostiene in un momento economicamente impegnativo come quello dell'acquisto di un'automobile. Il sostegno regionale varia a seconda della capacità di ridurre le emissioni inquinanti del veicolo acquistato. Il principio è semplice: più i lombardi si impegnano nel tagliare le emissioni, più Regione Lombardia è al loro fianco". Il bando sarà pubblicato entro 90 giorni e per inoltrare la domanda il cittadino dovrà accedere alla sezione bandionline del sito di Regione Lombardia. L'assegnazione del contributo avviene con procedura valutativa "a sportello", secondo l'ordine cronologico di prenotazione telematica del contributo. (Com)