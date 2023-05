Speciale difesa: cessate il fuoco tra Israele e le fazioni palestinesi della Striscia di Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il nuovo inasprimento di tensioni cui si è assistito ieri, a seguito della morte del detenuto palestinese Khader Adnan nelle carceri israeliane, all’alba di questa mattina Israele ha concluso un accordo per il cessate il fuoco con le fazioni palestinesi della Striscia di Gaza. Lo ha riferito l’agenzia palestinese “Shehab”, con sede a Gaza. Per giungere all'accordo, il capo dell'ufficio politico del movimento Hamas, Ismail Haniyeh, ieri sera, durante i bombardamenti dell'aviazione israeliana, avrebbe contattato funzionari di Egitto e Qatar e l'inviato speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per il Medio Oriente, Tor Wennesland. L’intesa è stata preceduta dall’attacco aereo delle Forze di difesa israeliane (Idf) contro la Striscia di Gaza, in risposta al lancio di razzi avvenuto ieri verso il sud di Israele e verso alcuni insediamenti coloniali di confine. Il sistema di difesa israeliano Iron Dome ha intercettato alcuni di questi razzi. Successivamente, l’aviazione militare israeliana ha lanciato sei bombardamenti nella regione di Safina, a nord-ovest di Gaza, e di Al Baidar, a ovest di Gaza, oltre all’area situata a sud della città. Sono stati colpiti anche diversi siti utilizzati dalle fazioni palestinesi per sorvegliare il confine tra la Striscia di Gaza e il territorio israeliano, ma non si sono registrate vittime. (Res)