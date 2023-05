Speciale difesa: dopo morte detenuto palestinese, allerta nelle carceri e tensioni a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la morte del detenuto palestinese, Khader Adnan, in un carcere israeliano, il ministro della Sicurezza nazionale dello Stato di Israele, Itamar Ben-Gvir, ha incontrato d’urgenza, ieri, la commissaria del servizio penitenziario, il general-maggiore Katy Perry, per esaminare le condizioni nelle prigioni del Paese. Lo ha riferito il quotidiano panarabo di proprietà saudita con sede a Londra, “Al Sharq al Awsat”. Al termine dell’incontro, Ben-Gvir ha deciso di innalzare il livello di sicurezza nelle carceri israeliane, “al fine di impedire rivolte e disordini”. “Le istruzioni per il servizio penitenziario sono di tolleranza zero per gli scioperi della fame e per i disordini nelle carceri di sicurezza”, ha spiegato il ministro, “non accetteremo turbamenti e se i detenuti in prigione tentano di ricorrere alla violenza, dobbiamo agire con fermezza e chiarezza e annullare tutte le agevolazioni di cui hanno purtroppo beneficiato negli ultimi anni”. L’amministrazione penitenziaria, in sostanza, si prepara all’eventualità che i detenuti organizzino proteste collettive, con ripercussioni sull’ordine pubblico nei territori a maggioranza palestinese. Già ieri, secondo quanto riferito dal portavoce delle Forze di difesa israeliane, Avichay Adraee, via Twitter, dalla Striscia di Gaza sono stati lanciati 22 razzi contro il sud di Israele. A suscitare indignazione tra i palestinesi, è stato soprattutto il rifiuto della Corte d’appello militare israeliana di prendere in considerazione le tre richieste di ricorso di Adnan contro il prolungamento dello stato di detenzione amministrativa. Secondo il giudice, Menachem Lieberman, infatti, accettare la sua richiesta avrebbe dato adito a proteste simili tra gli altri detenuti, mettendo a rischio il controllo delle autorità carcerarie sulle prigioni. Secondo il quotidiano saudita “Arab News”, l’organizzazione israeliana Medici per i diritti umani aveva già lanciato l’allarme sulle condizioni di salute di Adnan, chiedendone il trasferimento in ospedale. Qualche giorno fa, un medico lo aveva visitato, dichiarando che la sua vita era in pericolo. (Res)