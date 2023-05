Speciale difesa: Crosetto, le accuse di Rovelli sono ridicole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Porgo l'altra guancia e gli mando un abbraccio". Si sta sforzando di avere una reazione pacifista, il ministro della Difesa, Guido Crosetto: "Non è una reazione da pacifista, - spiega tuttavia al "Corriere della Sera" - perché io faccio il ministro, non faccio il pacifista. È che non sono un rissaiolo come lui ed altri. Per questo ho detto che porgo l'altra guancia". 'Lui' è Carlo Rovelli, il fisico che ha attaccata il ministro dal palco del Concertone del Primo Maggio, dandogli in sostanza del guerrafondaio. "Lunedì sera quando Rovelli ha parlato in piazza San Giovanni io non l'ho sentito, dovevo partire alle tre del mattino per l'Iraq". Quindi solo al mattino, una volta atterrato in Medio Oriente, ha scoperto di essere il protagonista della polemica del giorno: "Esatto. Non ne sapevo nulla, me l'hanno detto da Roma appena sotto atterrato a Baghdad". Il ministro risponde al cellulare dalla capitale irachena, dove è andato in missione per salutare il personale italiano e per fare alcuni incontri istituzionali. Ha visto, tra gli altri, l'omologo Thabet Mohammed Saeed al Abbasi per parlare di cooperazione. Il ministro è stanco e un filo spazientito, più che arrabbiato. Rovelli gli ha dato del 'piazzista di morte' e ha messo in relazione i suoi rapporti passati con Leonardo e gli aiuti militari dell'Italia all'Ucraina: "Mi ha fatto male, certo, come può succedere tutte le volte che le persone parlano senza conoscere. Io - spiega Crosetto - non parlerei mai di fisica e lui non può parlare di cose di cui non sa nulla. Purtroppo ha voluto personalizzare, facendo una cosa violenta e ad personam e abusando del mezzo pubblico". (Res)