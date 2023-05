Speciale difesa: Taiwan, delegazione industria Difesa Usa riafferma sostegno a stabilità nell’Indo-Pacifico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delegazione dell’industria della Difesa statunitense arrivata ieri a Taiwan ha ribadito sostegno all’isola e alla promozione di pace e sicurezza nell’Indo-Pacifico, dove la Cina ha incrementato la sua assertività. Durante il forum sull’industria della difesa Usa-Taiwan tenuto oggi a Taipei, Steven Rudder, comandante in congedo della Forza del Pacifico del Corpo dei marine degli Stati Uniti, ha chiarito che la missione punta a promuovere “la visione condivisa di una relazione libera, aperta, resiliente e inclusiva non solo tra Stati Uniti e Taiwan, ma anche per la regione”. (Cip)