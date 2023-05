Speciale difesa: Tunisia, colloqui tra ministro e delegazione commissione della Camera Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa della Tunisia, Imed Memmich, ha avuto colloqui ieri con il presidente della commissione delle Forze armate alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Mike Rogers, con il deputato, Dale Strong, e l'ambasciatore Usa a Tunisi, Joey Hood. Lo ha riferito il ministero tunisino, affermando che la visita rientra nel quadro della visita della suddetta delegazione in diversi Paesi europei e africani, per tenere colloqui con i vertici militari, al fine di sostenere la consultazione sulle questioni della sicurezza africana, relative alla lotta al terrorismo, e di unificare gli sforzi di cooperazione in questo campo. Nell'occasione il ministro ha passato in rassegna "le relazioni storiche tra la Tunisia e gli Stati Uniti, partner fondamentale per la Tunisia nel campo della cooperazione militare", chiedendone l'ulteriore sviluppo "a beneficio dei due popoli amici, nel contesto di fiducia e rispetto reciproco tra le due parti". (Tut)