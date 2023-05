Speciale difesa: Iraq, Crosetto prosegue visita, oggi incontri nella Regione autonoma del Kurdistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Prosegue la missione del ministro della Difesa dell’Italia, Guido Crosetto, in Iraq. Oggi, il ministro italiano incontrerà il presidente della Regione autonoma del Kurdistan iracheno, Nechirvan Barzani, e il presidente del governo regionale di Erbil, Masrour Barzani. Lo ha riferito l’emittente radiotelevisiva curda “Rudaw”. Ieri, al suo arrivo nel capoluogo curdo, dopo gli incontri con i rappresentanti delle autorità di Baghdad, Crosetto è stato ricevuto dal ministro dell’Interno del governo regionale del Kurdistan iracheno, Riber Ahmed, mentre in serata ha incontrato i militari del contingente italiano di stanza nella base di Erbil, con i quali ha cenato. Si tratta della prima visita del ministro della Difesa italiano nella regione curdo-irachena e fa seguito alla visita ufficiale di Nechirvan Barzani in Italia, lo scorso 12 aprile, su invito del presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni. L’Italia si è unita alla coalizione internazionale contro l’organizzazione terroristica del cosiddetto Stato islamico (Is) nel 2014 e attualmente conta 900 militari e consiglieri militari in tutto l’Iraq. Negli ultimi anni, i consiglieri militari italiani hanno formato 58.000 tra forze di sicurezza irachene e peshmerga, i combattenti curdi nord-iracheni integrati nelle Forze armate regolari della regione. Roma, inoltre, ha fornito a Baghdad aiuti finanziari e prestiti per un valore complessivo di 430 milioni di dollari. (Irb)