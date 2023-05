Lombardia: incentivi regionali per cambiare auto, da 1500 ai 4 mila euro per una emissioni zero

Milano, 03 mag 13:16 - (Agenzia Nova) - A seguire gli incentivi previsti in relazione al tipo di veicolo acquistato (le nuove motorizzazioni garantiscono bassissimi valori di emissione per le polveri sottili grazie all'installazione dei sistemi di abbattimento del particolato): Zero emissioni di C02, (autovettura a zero emissioni elettrica pura o idrogeno) 4.000 euro o 1.000 euro (senza sostituzione del veicolo); Emissioni di PM10 =60 g/km, NOX = 85.8 mg/km (Euro 6d benzina, metano, gpl o ibride) 2.500 euro; Emissioni di PM10 =60 g/km, NOX = 126 mg/km (Euro 6d diesel) 2.000 euro; Emissioni di PM10 60