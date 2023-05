Lombardia: incentivi regionali per cambiare auto, da 1500 ai 4 mila euro per una emissioni zero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contributo è concesso alle seguenti condizioni: radiazione di una autovettura per demolizione (benzina fino a Euro 2 incluso e/o diesel fino a Euro 5 incluso) o per esportazione all'estero (solo diesel Euro 5); applicazione da parte del venditore di uno sconto di almeno il 12 per cento sul prezzo base di acquisto (prezzo di listino del modello base, al netto di eventuali allestimenti opzionali) oppure di almeno 2.000 euro (IVA inclusa). Solo nel caso di acquisto di un'autovettura elettrica pura o alimentata a idrogeno, senza radiazione di un veicolo inquinante, lo sconto applicato deve essere di almeno 1.000 euro (IVA inclusa); possibilità di acquisto senza radiazione con contributo ridotto solo nel caso di acquisto di una autovettura a emissioni zero (ad esempio elettrica pura o ad alimentazione a idrogeno); il prezzo base di acquisto (prezzo di listino del modello base), al netto di eventuali allestimenti opzionali del veicolo da incentivare non superi i seguenti importi: o 35 mila euro per la fascia 61-120 g/km di CO2; o 45 mila euro per la fascia 0-60 g/km di CO2. - l'acquisto avvenga per il tramite di venditori/concessionari di veicoli abilitati da Regione Lombardia, i quali anticipano in fase di vendita il contributo regionale al cittadino beneficiario. (Com)