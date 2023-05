Municipio Roma V: presidente, Consiglio straordinario per discutere Ztl Fascia verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Municipio Roma XV "il prossimo 15 maggio alle ore 16:30 è stata convocata una seduta straordinaria del Consiglio municipale per affrontare il tema posto nella deliberazione di Giunta Comunale del 10 novembre 2022, ossia i provvedimenti per il contenimento dell'inquinamento atmosferico adottati da Roma Capitale attraverso la ridefinizione del perimetro della Ztl Fascia verde". Lo afferma in una nota il presidente del Municipio Roma V, Mauro Caliste. "L'assessore alla mobilità capitolina, Eugenio Patanè ha colto l'invito che la maggioranza del Consiglio municipale gli ha esteso e verrà a esporre dettagliatamente la deliberazione che da novembre interesserà anche parte del nostro territorio municipale. importanti saranno le risposte in tema di qualità dell'aria e della salute, ma occorre anche pianificare i prossimi interventi sulla mobilità per ridurre le ricadute sul traffico cittadino. Invitiamo la cittadinanza a partecipare attivamente", conclude. (Com)