- Il primo ministro del Pakistan, Shehbaz Sharif, è partito oggi per Londra per assistere, il 6 maggio, alla cerimonia di incoronazione di Carlo III del Regno Unito. Lo riferisce il premier pachistano su Twitter, sottolineando i radicati legami bilaterali e l’amicizia tra il suo Paese e la famiglia reale britannica. In occasione della visita Sharif parteciperà anche a un vertice dei leader del Commonwealth.(Inn)