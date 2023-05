Infrastrutture: Fincantieri, Cunard celebra varo di nave Queen Anne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cunard, uno dei marchi di crociere di lusso più iconici al mondo, ha celebrato oggi un importante traguardo con il varo di Queen Anne presso il cantiere di Fincantieri a Marghera. La 249ma nave – riferisce una nota – battente bandiera Cunard, Queen Anne, ha toccato ufficialmente l'acqua per la prima volta esattamente 365 giorni prima di salpare per il suo viaggio inaugurale verso Lisbona, il 3 maggio 2024. Evento intriso di tradizione, il varo è contrassegnato da una cerimonia in cui viene nominata una Madrina benaugurante, e si celebra il primo flusso dell'acqua che entra nel bacino di carenaggio. Il presidente di Carnival Uk, Sture Myrmell, ha dichiarato: "Siamo lieti di celebrare questo importante traguardo nella costruzione della Queen Anne. La cerimonia di varo segna il passaggio della nave dal bacino all'elemento cui appartiene veramente: l'acqua. La giornata di oggi segna un momento significativo per Queen Anne poiché riconosciamo la dedizione di Fincantieri, costruttore navale di grande maestria, che costruirà una nave che rafforzi la nostra posizione di marchio di lusso di fama mondiale". Luigi Matarazzo, direttore generale della divisione Navi Mercantili di Fincantieri, ha dichiarato: "Queen Anne è la terza nave che abbiamo il piacere di costruire per Cunard, un pilastro nella storia della marineria britannica, con la quale condividiamo un vero impegno per l'eccellenza. Costruire una nave per questo armatore ci riporta alle nostre radici ma, allo stesso tempo, ci spinge verso il futuro determinati a unire tradizione e innovazione e rafforzare ulteriormente il nostro rapporto di lunga data". (segue) (Com)