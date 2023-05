Infrastrutture: Fincantieri, Cunard celebra varo di nave Queen Anne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il varo completa la prima fase di costruzione di Queen Anne, che si concentrerà nell'allestimento degli interni. Il design della nuova unità di Cunard è basato su retaggio, maestria, stile, narrazione e innovazione, e Queen Anne, con le sue 113.000 tonnellate di stazza e una capacità di 3.000 ospiti articolata su 14 ponti, offrirà ai viaggiatori esperienze mozzafiato, tra cui la più grande collezione d'arte mai curata in mare. Per più di 180 anni, Cunard ha costantemente perfezionato l'esperienza dei viaggi oceanici e Queen Anne proporrà l'offerta distintiva di Cunard, tra cui ristoranti di classe mondiale, intrattenimento eccezionale e alloggi di lusso. Queen Anne entrerà in servizio nel maggio 2024, formando un quartetto insieme a Queen Mary 2, Queen Victoria e Queen Elizabeth. Sarà la prima volta dal 1999 che Cunard avrà quattro navi in servizio simultaneamente. La cerimonia di varo fa seguito all'iconica posa della chiglia di settembre, in cui il capitano Inger Thorhauge ha saldato una moneta al primo blocco disposto in bacino, insieme a una moneta originale del regno della regina eponima della nave, per segnare l'inizio formale della sua costruzione. (Com)