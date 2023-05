Imprese: in corso a Roma riunione tra Business Council Saudita Italiano e Confindustria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ in corso oggi a Roma la seconda riunione del Business Council Saudita Italiano nel quartier generale di Confindustria in Viale dell’Astronomia. Il parterre di alto livello include, per la parte saudita, il vice presidente del Public Investment Fund (Pif, il maxi-fondo sovrano saudita), Hamad Saleh Albati, il presidente del Business Council Saudita Italiano, Kamel al Munajjed, e il responsabile del programma Quality of Life di Saudi Vision 2030 (la strategia di sviluppo del Regno), Abdulrahman A. Alanbar. Per la parte italiana sono presenti, tra gli altri, il vice ministro per le imprese il Made in Italy, Valentino Valentini, il direttore centrale per l'Internazionalizzazione delle imprese presso il ministero degli Affari esteri, Mauro Battocchi, e la vicepresidente per l’internazionalizzane di Confindustria, Barbara Beltrame. Al termine della riunione, i rappresentanti delle circa cinquanta aziende italiane e saudite presenti potranno incontrarsi negli appositi tavoli “B2B” (business to business) a loro dedicati. (segue) (Res)