Imprese: in corso a Roma riunione tra Business Council Saudita Italiano e Confindustria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come riferisce il sito web "Infomercatiesteri.it", nel corso del 2022 l’economia saudita ha sperimentato una fase decisamente positiva, con una crescita aggregata al 8,5 per cento, tra le più alte in ambito G20. Il valore complessivo delle nostre esportazioni si attesta per il 2022 a 4,1 miliardi di euro, in aumento del 24 per cento rispetto al dato del 2021 pari a 3,3 miliardi di euro, a testimonianza della centralità dell'Arabia Saudita quale partner commerciale di riferimento nell'area del Golfo. Complessivamente nel 2022 l'import ha raggiunto i 7,4 miliardi di euro, in aumento del 52 per cento rispetto al dato del 2021 pari a 4,8 miliardi di euro. Sebbene l'interscambio registri nel suo complesso un saldo negativo di 3,3 miliardi di euro, l'Italia si colloca al secondo posto tra i fornitori europei, con una quota di mercato del 2,8 per cento, dietro alla Germania (4,2 per cento) ma avanti a Francia (2,4 per cento), Regno Unito (2,2 per cento) e Spagna (1,5 per cento). Rispetto a tutti i fornitori internazionali, si colloca invece al nono posto, dopo, nell'ordine, a Cina, Stati Uniti, Emirati, India, Germania, Giappone, Egitto, Corea del Sud. (segue) (Res)