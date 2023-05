Imprese: in corso a Roma riunione tra Business Council Saudita Italiano e Confindustria (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La gamma di prodotti italiani presenti sul mercato saudita è piuttosto diversificata e spazia da comparti ad alto valore tecnologico aggiunto (varie tipologie di macchinari), al settore chimico-farmaceutico, mobilio, moda e agro-alimentare. L'apprezzamento saudita per la tecnologia italiana è testimoniato dalla quota preponderante che rivestono macchinari, veicoli di trasporto, apparecchiature elettriche, medicali e per uso domestico (quasi il 50 per cento del paniere). Sulla scia degli investimenti infrastrutturali ed urbanistici in corso, anche al fine di realizzare i grandi progetti della Vision 2030 e per effetto del tasso di crescita costante della popolazione (2 per cento annuo con 36 milioni di abitanti), ci si può attendere in prospettiva un incremento delle voci inerenti il settore delle costruzioni (materiali edili, macchinari da sollevamento, marmi, ceramica) e del design (arredamento, mobilio). In ambito sanitario, vi sono margini di miglioramento per le voci inerenti i prodotti farmaceutici e le apparecchiature medicali, tenuto conto della crescita della popolazione e quindi delle polizze assicurative e dell’investimento promosso dalla Vision per migliorare l’offerta delle strutture ospedaliere sulla scia del Covid. In virtù del benessere crescente in seno alla società saudita, anche il settore moda presenta margini di miglioramento e del resto le grandi firme del "Made in Italy "rappresentano un punto di riferimento per il mercato saudita ed in particolare dei segmenti più giovani (2/3 della popolazione). (Res)