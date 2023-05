Droga: 15 arresti a Genova per traffico internazionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Agli indagati sono stati altresì contestati altri 10 episodi di acquisto (in due circostanze, da fornitori stranieri), detenzione, offerta in vendita di quantitativi di cocaina oscillanti tra 1 e 150 chilogrammi, eroina ed hashish per oltre 287 chilogrammi di cocaina, 100 chilogrammi di eroina e 50 di hashish. L’indagine si è avvalsa dell’assistenza giudiziaria di Francia e Spagna per il tramite di Eurojust, del contributo informativo assicurato da Europol nonché della cooperazione internazionale ottenuta nell’ambito dei progetti di contrasto alla criminalità di matrice ‘ndranghetista, @ON dell’Unione Europea ed I-Can (Interpol Cooperation Agaist ‘Ndrangheta). Quanto all’esecuzione delle ordinanze, preziosa si è rivelata la collaborazione delle Autorità tedesche che hanno eseguito l’arresto di un indagato localizzato in Germania. Altre Autorità estere stanno collaborando nella esecuzione dei provvedimenti coercitivi. Gli arresti di oggi sono stati operati contestualmente all’esecuzione di ordinanze di custodia cautelare (nei confronti di circa 150 indagati) da parte delle Direzioni Distrettuali Antimafia di Reggio Calabria e Milano, titolari di inchieste molto più ampie ed articolate, aventi profili di connessione e collegamento con l’indagine della Dda di Genova. L’attività delle Direzioni Distrettuali Antimafia di Reggio Calabria, Milano e Genova è stata coordinata dalla Direzione nazionale antimafia antiterrorismo. La Dda di Genova procede altresì per il reato di trasferimento fraudolento di valori, aggravato dal metodo mafioso riguardante una società di costruzioni ed una operante nel settore ortofrutticolo, entrambe con sede nel savonese. La titolarità delle quote delle due società è risultata essere stata attribuita fittiziamente a due prestanome al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali ed al fine di agevolare i delitti in materia di riciclaggio di danaro. (Rin)