Milano: Hines e Legambiente insieme a 250 studenti per la rigenerazione urbana

- È un accordo innovativo per l’industria immobiliare italiana quello che Hines, società globale di investimento, sviluppo e gestione immobiliare, stringe con Legambiente. Una collaborazione strategica di lungo termine che permetterà l’attivazione di importanti sinergie tra Hines e Legambiente, con l’obiettivo di rafforzare il loro impegno reciproco nella promozione di progetti di innovazione sociale sul territorio, volti a stimolare la partecipazione della comunità agli interventi di rigenerazione urbana ed educare al senso civico i più giovani. La prima iniziativa “Rigeneriamo il futuro”, co-progettata da Hines e Legambiente, interesserà gli alunni della scuola primaria che abitano nel Municipio 7, dove Hines è impegnata in qualità di investitore e sviluppatore nel progetto di rigenerazione urbana dell’area Ex Trotto. Un programma didattico incentrato sulla conoscenza, valorizzazione e rigenerazione dell’ambiente urbano circostante, che guiderà circa 250 studenti in un percorso di esplorazione del territorio in cui vivono e nell’attività di co-progettazione di un nuovo spazio pubblico che Hines si impegna a sviluppare nel loro quartiere. I laboratori scolastici avviati nel mese di marzo, curati dagli educatori di “Legambiente Scuola e Formazione”, sono dedicati, non solo a temi chiave come la rigenerazione dello spazio urbano e le progettazioni di recupero, ma anche allo sviluppo di una maggior coscienza civica nei ragazzi e nelle loro famiglie. Il programma di attività si concluderà in occasione della tappa di Milano della campagna “Ecolimpiadi” promossa da Legambiente a livello nazionale che toccherà le città di Napoli, Bari e Roma. (segue) (Com)