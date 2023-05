Milano: Hines e Legambiente insieme a 250 studenti per la rigenerazione urbana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’attivazione di sinergie innovative, tra le diverse realtà che operano sui territori dove siamo oggi impegnati con progetti di sviluppo urbano – commenta Mario Abbadessa, senior managing director & country head di Hines Italy- è uno dei pilastri del modello di rigenerazione urbana promosso da Hines. In quest’ottica, l’accordo con Legambiente ci permette di rafforzare la nostra missione di favorire la creazione di comunità più consapevoli, eque ed inclusive, nella convinzione che questo sia un punto di partenza imprescindibile per raggiungere l’obiettivo di una reale rigenerazione del territorio. Una collaborazione strategica di lungo termine che rappresenta un importante riconoscimento dell’attenzione che Hines riserva all’impatto sociale dei suoi interventi di sviluppo urbano, che hanno l’ambizione di creare valore all’interno delle comunità”. “La sinergia tra Legambiente e Hines - commenta Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente - nasce dalla condivisione di valori che tengono insieme la rigenerazione urbana con il coinvolgimento dei cittadini, consapevoli che rappresenti un'opportunità non solo ambientale ma anche per migliorare la qualità della vita e delle comunità. L'obiettivo è mettere al centro le giovani generazioni, offrendo loro percorsi educativi e coinvolgendoli in attività di monitoraggio scientifico e di citizen science, per la conoscenza del proprio municipio. Conoscere per agire e diventare sempre più attente “sentinelle” della tutela dell’ambiente e della biodiversità, ma anche della comunità. Oggi siamo in piena emergenza climatica ed è fondamentale l’azione dei governi con politiche ambiziose e puntuali, ma al tempo stesso è di estrema importanza formare e informare sempre di più i cittadini, a partire proprio dai giovanissimi”. (Com)