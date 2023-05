Maltempo: Musumeci, seguiamo situazione critica in Emilia-Romagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Seguo con grande attenzione l’evolversi della situazione critica che si è determinata nelle ultime ore in Emilia-Romagna, a seguito delle abbondanti piogge. Ho già sentito il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, che mi ha assicurato un suo sopralluogo in alcune aziende agricole colpite, mentre con il capo del nostro dipartimento Fabrizio Curcio abbiamo concordato che si recherà subito a Bologna per fare il punto della situazione”. Lo ha dichiarato il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci. (Rin)