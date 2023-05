Imprese: Lazzerini (Ita Airways), rinnovo flotta passo fondamentale per sostenibilità ambientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rinnovo flotta "è il primo passo fondamentale per sostenibilità ambientale”. Lo ha detto Fabio Lazzerini, Amministratore delegato di Ita Airways, al convegno “Trasporti: nel cuore dell'economia 2023”, organizzato da il Sole 24 Ore. Lazzerini ha spiegato che quest’anno si chiuderà “con 93 aerei, ossia con un incremento di più del 50 per cento di aeromobili, ma soprattutto - ha proseguito l’Ad di Ita Airways - il 50 per cento di questi sarà di nuova generazione ed entro il 2026 si arriverà all’80 per cento dei velivoli di nuova generazione”. “Questo significa un risparmio tra il 25 e il 27 per cento di carburante - ha concluso Lazzerini - e complessivamente nell’arco del nostro piano un risparmio di circa un milione e settecentomila tonnellate di co2”. (Rin)