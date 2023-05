Regno Unito: almeno 1.600 persone in piazza per protestare contro incoronazione re Carlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 1.600 persone scenderanno sabato nella piazza di Trafalgar Square, a Londra, per protestare contro l'incoronazione di re Carlo III, con striscioni e cartelli su cui si potrà leggere "abolisci la monarchia" e "non il mio re". Riporta la notizia l'emittente televisiva "Sky News". Il gruppo di manifestanti ha aderito a una campagna lanciata da Republic, un gruppo antimonarchico, il cui leader vede l'evento come un "spaventoso spreco di denaro pubblico". "Siamo contrari alla monarchia, e questa è una dimostrazione molto pubblica di privilegi e potere ereditari che deve essere contestata", ha affermato Graham Smith, amministratore delegato di Republic. "È anche uno spaventoso spreco di denaro pubblico del tutto inutile", ha continuato Smith, concludendo: "Riteniamo che questa sia un'opportunità per chiarire che non siamo una nazione di monarchici e che esiste una minoranza sostanziale che vuole l'abolizione della monarchia". (Rel)