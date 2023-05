Taiwan: incendio in una fabbrica a Changhua, sale a 9 il bilancio delle vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una donna di 49 anni è stata la nona persona a morire per le ferite riportate in un incendio divampato il 25 aprile in una fabbrica gestita dal produttore di cibi pronti Lian Hwa Foods Corp. nella contea di Changhua, lungo la costa orientale di Taiwan. Lo riporta l'agenzia di stampa statale "Central News Agency", ricordando che nell'incendio, le cui cause sono ancora da accertare, erano rimaste intrappolate 22 persone. (Cip)