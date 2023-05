Maltempo: Bonelli (Avs), governo dichiari stato di emergenza climatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo deve dichiarare lo stato di emergenza climatica. Lo ha dichiarato il co-portavoce nazionale di Europa verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli. "Le recenti inondazioni in Emilia Romagna e Sicilia – ha proseguito – dimostrano ancora una volta che gli eventi meteorologici estremi stanno diventando sempre più frequenti e intensi”. “Il nostro Paese – ha sottolineato – non può più permettersi di ignorare l'emergenza climatica che stiamo vivendo, derubricandola a maltempo. Invece di investire sulle fonti fossili, puntando a rendere l'Italia un hub europeo del gas, o assecondare la follia di Salvini e spendere 15 miliardi di euro per realizzare un ponte in un'area, non solo ad alto rischio sismico, ma anche ad alto rischio idrogeologico come dimostra quello accadendo in queste ore a Messina, il governo deve dichiarare lo stato di emergenza climatica e adottare misure concrete per supportare i comuni colpiti, mettere in sicurezza il territorio e investire nelle politiche per il clima”. “È irresponsabile – ha concluso – perseverare in politiche che stanno letteralmente compromettendo e rubando il futuro alle prossime generazioni". (Rin)