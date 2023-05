Milano: Noi moderati, 3800 bimbi esclusi da asili nido, domani sit in davani a Palazzo Marino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Noi Moderati scende in piazza con le famiglie, alle quali si continua a promettere sostegno per la conciliazione famiglia-lavoro. Giovedì 4 maggio alle 16 in Piazza della Scala, davanti a Palazzo Marino, Noi Moderati ha organizzato con l'onorevole Alessandro Colucci un sit-in per portare le esigenze delle famiglie milanesi davanti agli occhi del sindaco e dell'intero consiglio comunale. "Sono 3.800 i bambini rimasti esclusi dagli asili nido comunali dopo aver presentato regolare domanda di iscrizione", si legge in una nota in cui viene sottolineato che "mancano le strutture e manca il personale. Solo nel 2022 il Comune di Milano ha chiuso otto asili nido. E, proprio mentre chiudeva alcune strutture, Milano è stato l'unico Comune insieme a Catania delle 12 città metropolitane italiane ad aumentare le rette dell'8,1 per cento per scaricare sulle famiglie il costo dell'aumento dell'inflazione. Banca d'Italia nel mese di novembre 2022 ha segnalato che per ridurre il divario tra lavoratori e lavoratrici e tutelare l'impiego femminile si rende necessario aprire nuovi asili nido". "Il divario tra uomini e donne nel Nord Italia - conclude la nota - tende infatti ad ampliarsi fino a 27-28 punti percentuali quando si osservano i genitori di bambini in età prescolare. È così che si promuove la natalità? Questa e altre le domande che porremo al sindaco e ai consiglieri comunali. Dovranno ascoltarci, chiedersi se hanno fatto il possibile, e dare finalmente risposte non evasive". (Com)