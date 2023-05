Paraguay: Borrell si congratula con presidente eletto Santiago Pena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, si è contrattuale con il presidente eletto del Paraguay Santiago Pena per la sua vittoria alle elezioni del 30 aprile. La missione di osservazione elettorale Ue, afferma Borrell in una dichiarazione, “ha tenuto una conferenza stampa, sottolineando che nonostante un ambiente elettorale polarizzato, le libertà fondamentali sono state rispettate e gli elettori hanno potuto votare in modo ordinato. Il Paraguay, prosegue, “è un partner fondamentale per l'Unione europea e i suoi Stati membri. Per rafforzare ulteriormente il nostro partenariato, l'Ue attende con impazienza di collaborare con il presidente eletto Peña e altri organi neoeletti non appena il processo elettorale sarà concluso”. (segue) (Beb)