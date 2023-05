Senato: La Russa, 7 e 8 maggio iniziative celebrazione 75 anni da prima seduta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per celebrare i 75 anni della prima seduta del Senato che si tenne l'8 maggio 1948, "è prevalsa l'ipotesi di due giornate, il 7 e l'8 dedicate a questo evento", ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, presentando a palazzo Madama, in sala Nassirya, le iniziative previste. "Ringrazio tutto lo staff per il lavoro che, sembra facile, ma è stato complicato" e "voglio ringraziare il mio consigliere per made in Italy, professor Giovanni Bozzetti" nonché il "contributo del sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi", ha aggiunto La Russa.(Rin)