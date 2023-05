Energia: Rosatom, iniziata costruzione del terzo reattore alla centrale nucleare di El Dabaa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha preso il via la costruzione del terzo reattore della centrale nucleare egiziana di El Dabaa con la partecipazione della Russia. Lo ha riferito l'agenzia nucleare russa Rosatom. "Il 3 maggio 2023, si è svolta presso il cantiere di El Dabaa in Egitto una cerimonia tecnica per la prima colata di calcestruzzo per il terzo reattore della centrale nucleare locale, segnando l'inizio della fase di costruzione principale" per l'infrastruttura, ha affermato la società in una nota. (Rum)