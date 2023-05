Sanità: Asl Viterbo, in funzione nuovo sistema informativo regionale per servizi trasfusionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi è entrato in funzione il nuovo sistema informativo regionale a supporto dei servizi trasfusionali della Asl di Viterbo. L'azienda sanitaria locale è la prima, a livello regionale e nazionale, a operare con nuovo sistema unico e centralizzato, sul quale verranno progressivamente migrate, nei prossimi mesi, tutte le organizzazioni trasfusionali pubbliche e private accreditate afferenti al Servizio sanitario della Regione Lazio. Lo comunica in una nota la Asl di Viterbo. Questo importante risultato, organizzativo e gestionale, giunge al termine di una lunga fase preparatoria che ha visto coinvolti, in maniera sinergica, il Servizio di immunoematologia e medicina trasfusionale dell'ospedale Belcolle, i punti di donazione Avis presenti nella Tuscia e le autoemoteche della Asl di Viterbo, quali punti di donazioni mobili. Il progetto, finanziato dalla Regione Lazio e realizzato dalla società in house regionale Lazio Crea Spa, in accordo con le linee direttive del Centro regionale sangue, si pone l'obiettivo di rendere disponibile, per la rete trasfusionale, un sistema informatico di nuova generazione, integrato con i sistemi locali, regionali e nazionali e convalidato secondo le normative vigenti a garanzia della massima sicurezza dei donatori e dei pazienti. (segue) (Com)