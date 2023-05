Sanità: Asl Viterbo, in funzione nuovo sistema informativo regionale per servizi trasfusionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un nuovo primato per il Lazio che ci rende particolarmente orgogliosi: a Viterbo il nuovo sistema informativo regionale a supporto dei servizi trasfusionali va esattamente nella direzione auspicata, ovvero quella dell'informatizzazione nell'erogazione dei nostri servizi sanitari", spiega il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. "La donazione del sangue e degli emocomponenti è vitale per tutti i cittadini della nostra Regione e del Paese intero. Ancora vi è una carenza grave ed è sostanziale incoraggiare e rendere il più accessibile possibile un gesto, quello del dono, capace di salvare vite. Tale strumento sarà di enorme aiuto per tutte le organizzazioni trasfusionali pubbliche e private. E sono certo che questa razionalizzazione ci consentirà di incrementare significativamente le donazioni. Il Lazio deve tornare a essere questo: una terra di primati e di innovazione. La direzione intrapresa a Viterbo deve essere applicata a tutti i servizi sanitari regionali ed è proprio la strada che stiamo percorrendo", prosegue. (segue) (Com)