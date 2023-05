Sanità: Asl Viterbo, in funzione nuovo sistema informativo regionale per servizi trasfusionali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con l'avvio del nuovo sistema, anche i punti di raccolta delle organizzazioni associative presenti nel territorio sono stati informatizzati, garantendo così un elevato livello di sicurezza e tracciabilità delle operazioni di donazione in linea alla normativa vigente", aggiunge il direttore dell'unità operativa Servizio immunotrasfusionale dell'ospedale Belcolle, Silvia Da Ros. "La piattaforma, infatti, supporta tutti gli operatori coinvolti nello svolgimento delle diverse fasi del processo trasfusionale: raccolta, validazione, lavorazione, assegnazione e distribuzione di sangue ed emocomponenti, consentendo un monitoraggio regionale finalizzato al buon uso del sangue", aggiunge. Il nuovo Sistema si pone, dunque, come uno strumento fondamentale per le attività di promozione e sviluppo periodico o programmato della donazione volontaria di sangue ed emocomponenti. Infine, il progetto prevedrà nel prossimo futuro la messa online del portale del donatore, con il quale i cittadini potranno interagire comodamente da casa per le operazioni di prenotazione della donazione, compilazione del questionario anamnestico, consultazione e scarico online del referto di donazione sia dal portale stesso sia dal fascicolo sanitario elettronico. (segue) (Com)