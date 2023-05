Sanità: Asl Viterbo, in funzione nuovo sistema informativo regionale per servizi trasfusionali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'entrata del nuovo sistema informativo regionale è stata resa possibile anche grazie al forte legame di collaborazione che si è venuto a creare tra le strutture tecniche aziendali e l'Avis provinciale, con tutte le sezioni di donatori di sangue presenti sul territorio", spiega il commissario straordinario della Asl di Viterbo, Egisto Bianconi. "Questo legame, così come con tutte le associazioni che si occupano di donazione di organi e tessuti, è un vero e proprio valore aggiunto per la nostra provincia. Un orientamento comune e condiviso il cui obiettivo è il perseguimento del continuo miglioramento nel processo di donazione in tutto il viterbese", sottolinea. (Com)