Lega: Cecchetti, Solidarietà ai militanti bergamaschi, inquietante frequenza attacchi

- "Solidarietà e vicinanza a tutti i nostri militanti e sostenitori bergamaschi, personalmente posso solo ripetermi come ho già fatto tante volte in questi ultimi mesi: questa continua e ripetuta violenza contro le nostre sedi ormai è diventata una non notizia, per l'inquietante frequenza di questi attacchi". Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier. commentando gli atti vandalici contro la sede cittadina e provinciale di Bergamo. "Le nostre sezioni - prosegue - sono da sempre un luogo di democrazia e confronto, sono aperte a tutti, ma purtroppo sono oggetto di continui attacchi da parte di chi non accetta la democrazia e le libere idee, il libero confronto, ma preferisce la violenza. Ma se pensano di fermarci con la minaccia, con la paura, si sbagliano di grosso: avanti tutta come sempre". (Com)