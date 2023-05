Senato: La Russa su celebrazioni 75mo anniversario, 8 maggio onore di avere Mattarella in Aula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domenica 7 maggio alle 17.30 "in piazza Navona si terrà un concerto della banda militare interforze", ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, presentando a palazzo Madama, in sala Nassirya, le iniziative previste per celebrare i 75 anni dalla prima seduta di palazzo Madama. La banda è composta da 75 elementi e il concerto sarà aperto al pubblico, verranno distribuite bandierine e braccialetti tricolori. "Lunedì ci sarà invece la celebrazione al mattino nell'Aula del Senato e abbiamo l'onore di aver avuto l'adesione del presidente della Repubblica", ha spiegato La Russa. (Rin)