Imprese: Lazzerini (Ita Airways), ridurre consumo carburante fa bene all’ambiente e ai conti dell’azienda

- La riduzione del consumo di carburante "non solo fa bene all’ambiente ma è positiva anche per i conti dell’azienda”. Lo ha detto Fabio Lazzerini, Amministratore delegato di Ita Airways, al convegno “Trasporti: nel cuore dell'economia 2023”, organizzato del Sole 24 Ore. Lazzerini ha aggiunto che “la digitalizzazione è il secondo grande intervento di innovazione dell’azienda”. “Siamo il primo vettore passeggeri hub and spoke europeo ad aver stretto un accordo con Inmarsat e Agenzia Spaziale Europea- ha proseguito l’Ad di Ita Airways - Da giugno i nostri aerei di nuova generazione riceveranno automaticamente dai satelliti i dati sui venti e altro in modo da scegliere automaticamente la miglior rotta per risparmiare il carburante”. (Rin)