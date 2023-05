Serbia: sparatoria nella scuola a Belgrado, salgono a nove le vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono salite a nove le vittime della sparatoria alla scuola primaria Vladislav Ribnikar, a Belgrado. Secondo una nota del ministero dell'Interno della Serbia, otto studenti e il custode dell'istituto sono stati uccisi, mentre sei bambini e un'insegnante sono rimasti feriti e trasportati al pronto soccorso. Il direttore della clinica pediatrica di Tirsovo Sinisa Ducic ha affermato che tre bambini sono stati ricoverati dopo la sparatoria. Due ragazzi hanno ferite da arma da fuoco agli arti inferiori e sono in buone condizioni generali, mentre la ragazza è stata subito portata in sala operatoria. Questa mattina attorno alle ore 8:00 uno studente di 14 anni si è presentato a scuola con la pistola del padre e alcuni caricatori di riserva. Il ragazzo è stato arrestato dalle forze dell'ordine e sono giunti sul posto anche il ministro dell'Istruzione, Branko Ruzic, e la ministra della Salute Danica Gruijcic. Secondo le testimonianze di alcuni compagni di classe, si tratta di un "ottimo" ragazzo che si è sempre comportato in maniera ineccepibile. (Seb)