Municipio Roma XII: Picone (Lega), Parco Tarra già nel degrado dopo 2 mesi da apertura

- Nel Municipio Roma XII "ci sono voluti oltre due anni per il completamento della riqualificazione" del Parco Tarra e "con il Partito democratico alla guida del Municipio XII ci sono voluti solo due mesi per riportare nel degrado il parco che si presenta già con erba alta, con sporcizia non raccolta e con i primi bivacchi". Lo afferma in una nota il consigliere del Municipio XII, Giovanni Picone della Lega. "Dobbiamo intervenire subito facendo sentire la presenza dell'Amministrazione, che oggi si è vista solo per l'inaugurazione dello scorso marzo, impedendo che i soldi spesi dei contribuenti vengano vanificati perché si sta andando proprio in quella direzione - spiega -. Ho depositato oggi una interrogazione per comprendere in che modo siano stati pensati gli interventi e il relativo cronoprogramma. Ho anche interessato il presidente del Municipio, Elio Tomassetti per capire se è sua intenzione garantire la sicurezza dell'area, ad esempio con la videosorveglianza, così come richiesto dai cittadini la cui percezione della sicurezza soprattutto nelle ore notturne rimane molto bassa. Attendiamo risposte urgenti - conclude - ma sul tema della manutenzione del verde dei nostri piccoli parchi cittadini siamo davvero ai minimi storici e di questo degrado l'Amministrazione Gualtieri-Tomassetti è sicuramente da bocciare".(Com)