El Salvador: Bukele, in America Latina giornalisti portano avanti agenda "perversa" di Soros

- Il presidente del Salvador, Nayib Bukele, ha accusato testate e giornalisti dell'America latina di portare avanti l'agenda "perversa" del loro committente, il finanziere George Soros. "In tutti i paesi dell'America Latina di sono testate e 'giornalisti' pagati da Soros", ha scritto Bukele in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. "In realtà non sono giornalisti, sono attivisti politici con una agenda mondiale definita e perversa", ha aggiunto il presidente salvadoregno. Il messaggio è uscito nel momento nelle ore in cui il Parlamento era impegnato nella discussione di un pronunciamento in favore della libertà di stampa. Dibattito particolarmente intenso, scrive il quotidiano "El Mundo", chiuso con un augurio a tutti i professionisti che "in modo responsabile si dedicano a creare contenuti", per "una informazione veritiera", senza "sfumature tendenziose". (segue) (Mec)