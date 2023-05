Golfo: l’Iran sequestra la petroliera Niovi battente bandiera di Panama

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Marina dei Guardiani della rivoluzione iraniana (Irgc) ha sequestrato la petroliera Niovi, battente bandiera di Panama, mentre transitava nello Stretto di Hormuz, “forzandola illegalmente a invertire la rotta verso le acque territoriali iraniane”. Lo ha riferito la quinta flotta del Comando centrale delle forze navali degli Stati Uniti, che ha sede a Manama, in Bahrain, in un comunicato stampa. Il sequestro è avvenuto alle 06:20 (ora locale, le 04:20 in Italia). Giovedì scorso, 27 aprile, la Marina dei pasdaran aveva annunciato il sequestro della Advantage Sweet, petroliera battente bandiera delle Isole Marshall, nel Golfo dell’Oman, dopo una collisione con un’imbarcazione iraniana. (Res)