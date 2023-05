Energia: H2IT, eletto il nuovo consiglio direttivo, Alberto Dossi confermato presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Assemblea dei soci di H2IT – Associazione Italiana Idrogeno, tenutasi il 28 aprile, ha eletto il nuovo Consiglio direttivo, che guiderà l’Associazione nel triennio 2023-2025. Il presidente uscente Alberto Dossi (presidente del Gruppo Sapio), è stato confermato per la terza volta consecutiva al vertice del Consiglio, a dimostrazione della volontà dell’Associazione di proseguire lungo il percorso intrapreso. Insieme al presidente, riconfermati i vicepresidenti Valter Alessandria (Alstom Ferroviaria), Dina Lanzi (Snam) e Luigi Crema (Fondazione Bruno Kessler). Un Consiglio di Presidenza che verrà supportato nella guida dell’Associazione da nove Consiglieri che rappresentano aziende e istituzioni del settore idrogeno; Andrea Bombardi (Rina), Stefano Capponi (Tenaris), Luigi D’Onofrio (Edison Next), Davide Damosso (Environment Park), Federico Ferrini (Techfem), Luigi Ksawery Lucà (Toyota Motor Italia), Giulia Monteleone (Enea), Angelo Moreno (Stress) e Lorenzo Privitera (A2A). (segue) (Com)