Libia: Tripoli ordina un piano urgente per sedare i disordini a Zawiya (5)

- Secondo Jalel Harchaoui, associate fellow presso il Royal United Services Institute ed esperto di questioni libiche, il primo ministro designato dalla Camera dei rappresentanti di Tobruk (Libia orientale), Fathi Bashagha, ha diffuso sulla sua pagina Facebook immagini presentate come episodi di tortura compiuti da parte di africani ai danni di arabi. L’analista non esclude la possibilità che si tratti di fenomeni “orchestrati” per suscitare la rabbia della popolazione, orientandola e strumentalizzandola per fini politici. A Zawiya la situazione era già tesa prima della diffusione di questo tipo di immagini. Il 23 e il 24 aprile, gli scontri tra milizie rivali avevano causato la morte di almeno quattro civili. Testimoni oculari hanno raccontato che, durante gli scontri, sono stati impiegati lanciarazzi e armi di medio calibro. Alla fine del febbraio scorso, due persone erano rimaste uccise e altre due ferite a seguito degli scontri tra un gruppo armato affiliato al ministero dell’Interno e un altro del ministero della Difesa del Governo di unità nazionale (Gun, l’esecutivo riconosciuto dall’Onu) nei pressi della raffineria di petrolio della città. Raffineria che rischia di essere chiusa dai manifestanti, eventualità che potrebbe avere gravi ripercussioni sulla produzione di carburante e la fornitura di energia elettrica nel Paese. L’infrastruttura, infatti, fornisce alla Tripolitania circa 120.000 barili al giorno di carburante. La chiusura rischia di privare le centrali elettriche del combustile necessario e potrebbe degenerare in diffusi blackout che, in piena estate, arrivano a durare anche più di 20 ore al giorno. (segue) (Lit)