Nord Stream: ex agente britannico, navi russe incrociavano presso area esplosioni

- Due navi russe incrociavano a giugno del 2022 a est dell'isola danese di Bornholm, non lontano da dove il 26 settembre successivo vennero fatte esplodere tre delle quattro condotte dei Nord Stream 1 e 2, i gasdotti tra Russia e Germania attraverso il Mar Baltico. È quanto rivelato da un ex agente dell'intelligence britannica, che ha evidenziato come le unità navigassero con i sistemi di identificazione automatica disattivati. Come riferisce il settimanale “Der Spiegel”, prima di andare in pensione nel 2018, l'uomo ha monitorato “per molti anni” le attività della Flotta del Mar Baltico russa. Dopo il pensionamento, l'ex agente ha continuato ad ascoltare le frequenze radio su cui le navi russe trasmettono i dati, intercettando i movimenti delle unità presso Bornholm. Nel motivare questa attività, l'agente in pensione ha affermato di svolgerla anche per “riempire le proprie giornate”. (Geb)