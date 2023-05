© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, durante l'udienza del mercoledì a Piazza San Pietro, ha fatto gli auguri a Edith Bruck per il suo compleanno. "Noi a Roma abbiamo una brava poetessa ungherese che ha passato tutte queste prove e racconta ai giovani il bisogno di lottare per una ideale, non facendosi vincere dalle persecuzioni. Questa poetessa oggi fa 92 anni, tanti auguri Edith", ha detto il Pontefice. (Civ)