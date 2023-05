Agroalimentare: Macfrut Rimini, Confagricoltura alla fiera internazionale dell'ortofrutta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova ha saputo in questi 20 anni interpretare i cambiamenti raccontandoli con puntualità, professionalità e anche con il fiuto della notizia" Fabio Massimo Pallottini

Direttore Generale del Centro Agroalimentare di Roma

19 luglio 2021

- Confagricoltura è al Macfrut, la fiera internazionale dell'ortofrutta in programma a Rimini da oggi sino al 5 maggio. La presenza della Confederazione si articola in uno spazio espositivo, l'organizzazione di un convegno oggi, 3 maggio, e la partecipazione a più momenti di approfondimento. I Giovani dell'Anga, inoltre, hanno in programma un evento nella giornata inaugurale. Lo stand si trova nel padiglione D5–073 ed è anche a disposizione delle aziende per gli incontri business. "Ortofrutta: confronto tra i protagonisti. La sfida dei mercati" è il titolo del convegno che si terrà oggi, mercoledì 3 maggio alle ore 16 nella sala D1, a cui parteciperanno personalità di spicco del comparto: i presidenti di Fruitimprese, Marco Salvi; di Italmercati, Fabio Massimo Pallottini; di Italia Ortofrutta, Gennaro Velardo; di Conserve Italia, Maurizio Gardini, e l'Ad di Coop Italia, Maura Latini. Introdurrà il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, mentre le conclusioni saranno a cura del ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida. Lo stesso presidente interverrà all'inaugurazione ufficiale della Fiera, sempre oggi, 3 maggio, alle ore 11 nell'Anfiteatro Hall Sud dell'Expo Centre. (segue) (Com)