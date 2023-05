Agroalimentare: Macfrut Rimini, Confagricoltura alla fiera internazionale dell'ortofrutta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Giovani di Confagricoltura danno appuntamento lo stesso giorno nella sala Tulipano, nel padiglione B6, con il convegno "Alleanza dei giovani dell'Ortofrutta: produttori e grossisti insieme per una nuova visione strategica di filiera", in collaborazione con Fedagromercati, a cui prenderanno parte anche il presidente nazionale Anga, Giovanni Gioia, e il componente della Giunta confederale, Nicola Cilento. Rosario Rago, altro componente di Giunta, e il dirigente Vincenzo Lenucci, relazioneranno invece all'incontro "IV gamma: quali strategie per il futuro" organizzato da L'Informatore Agrario il 4 maggio alle ore 14.30. Confagricoltura parteciperà poi alla riunione del Gruppo di contatto Uva da tavola, il 4 maggio, dedicato all'analisi tecnica ed economica del settore. Il comparto ortofrutticolo è uno dei più rilevanti, con un valore della produzione (solo per il fresco, senza i trasformati industriali) di oltre 14 miliardi, circa un quarto di tutta la produzione agricola italiana. Rappresenta il 20 per cento della spesa alimentare delle famiglie ed è la prima voce del paniere di spesa degli italiani. Macfrut rappresenta un punto di riferimento per tutti i professionisti della filiera ortofrutticola in Italia e all'estero. A questa edizione, la 40esima, partecipano 1100 espositori e 1500 top buyer, il 50 per cento in più rispetto all'anno scorso. (Com)